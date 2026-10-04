Роналду и Португалия еще не закончили. Форвард якобы хочет вернуться, а сборная — организовать проводы

Несколько инсайдов из скандальной команды.

Шумная история с отъездом Криштиану Роналду из сборной Португалии получила продолжение. Вслед за инсайдами о том, что 41-летний форвард со скандалом завершил карьеру в национальной команде, появились новые — противоположные.

«Он хотел устроить вечеринку. Думаю, это произойдет»

Новую информацию о Роналду сообщил журналист Мигель Перейра. По его данным, нападающий может вернуться в сборную в 2027 году, поскольку хочет забить в ее составе 1000-й гол в карьере.

«Ему остался 21 мяч, и последний он очень хотел забить за Португалию. Он думал легко добрать остальное в составе «Аль-Насра», но на самом деле он хотел устроить вечеринку, которая бы прославила его самого и его эго... Я все еще считаю это реальным, несмотря на все, что мы видели», — цитирует Перейру talkSPORT.

По словам журналиста, местные футбольные чиновники не могут так просто отказаться от Роналду.

«Думаю, связи между Криштиану и Жорже Жезушем налаживаются. Португальская федерация очень заинтересована в Роналду из-за шумихи, которую он привлекает. Я предполагаю, Криштиану вернется для последнего танца в конце следующего года», — добавил Перейра.

Правда, есть и другой инсайд — от L`Equipe. Французы утверждают, что в Португалии хотят проводить Роналду достойно и устроить ему прощальный матч. Пока такая возможность обсуждается внутри федерации. С самим футболистом, как сообщает Record, еще не связывались — ждут матча с Норвегией.

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Громкая история

Напомним, скандал вокруг Роналду развернулся в конце сентября, когда нападающий провел в запасе матч Лиги наций против Норвегии (2:1). По данным местной прессы, главный тренер португальцев Жорже Жезуш гарантировал нападающему полчаса игрового времени, но не сдержал обещания и даже якобы планировал за это извиниться. Позднее 72-летний специалист публично это опроверг, после чего Криштиану уехал из расположения команды — и пригрозил когда-нибудь рассказать всю правду.

С тех пор во всей футбольной Европе идет настоящая битва между сторонниками Роналду и Жезуша. Первые (среди них есть даже действующие тренеры сборных) считают, что к легендарному форварду проявили неуважение. Вторые — их, судя по опросам в Португалии, большинство — уверены: Криштиану перегнул.

Сами главные герои тоже не отмалчиваются. Форвард уже лайкнул несколько постов с критикой тренера, кроме того, высказалась его супруга. В своих соцсетях Джорджина Родригес опубликовала резкое сообщение: «Не понимаю, как этот человек может носить имя Христа». Позднее, правда, пост удалила.

Ну а Жезуша мучают вопросами на каждой пресс-конференции — но у него жесткая позиция. «Заставила ли меня эта ситуация пересмотреть мои взгляды? Нет, совершенно. Есть статусные игроки, но правила одинаковы для всех. Я всегда так считал на протяжении всей карьеры и продолжу так считать», — говорил тренер после победы над Данией (4:2).

Учитывая все это, пока примирение сторон представить сложно.