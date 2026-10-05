Ромуло согласился со словами Мовсисяна про пять лет «Спартака» без побед

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» рассказал о величии красно-белых.

— Аршавин сказал, что сейчас «Спартак» — не топ-клуб, потому что не выигрывал чемпионство уже 10 лет.

— Такое случается с любым клубом — в Бразилии, например, с «Фламенго» тоже было так: долгий период без крупных титулов. Это нормальная фаза, через которую проходит команда, но я уверен, что «Спартак» скоро снова будет побеждать.

— Юра Мовсисян говорил: «Даже если «Спартак» проиграет каждый матч на протяжении пяти сезонов подряд, он останется величайшим клубом». Все так?

— Юра — красавец! Я думаю так же. Помню один матч на выезде — восемь часов перелета, я совсем не знал ни соперника, ни город. Приехали — а стадион почти на сто процентов забит болельщиками «Спартака».

Я удивился: так далеко от Москвы, а такая мощная поддержка! Кажется, сейчас в условном Сочи, где, казалось бы, нет местных фанатов «Спартака», весь стадион все равно красно-белый, когда приезжает команда. Это показывает масштаб клуба.

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.