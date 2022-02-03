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Сегодня, 19:57

«Ростов» сыграл вничью с «Хеккеном» на сборе в Испании

Иван Торопцев
Корреспондент

«Ростов» сыграл вничью с «Хеккеном» в товарищеском матче — 0:0.

Ростовчане провели матч против шведской команды в рамках сборов в Испании.

«Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 18 очками в 18 матчах.

Товарищеские матчи. Клубы

«Хеккен» — «Ростов» — 0:0

«Ростов»: Бабурин (Песьяков, 46), Терентьев (Мелехин, 46), Баштуш (Сильянов, 46), Осипенко (Мухин, 62), Калинин (Мельников, 62), Байрамян (Тугарев, 46), Глебов (Селява, 61), Хасимото (Сухомлинов, 27. Щетинин, 52), Гигович (Фольмер, 46), Полоз (Соу, 46), Комличенко (Турищев, 46. Лангович, 62).

Предупреждение: Комличенко, 9.

3 февраля.

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ФК Ростов
ФК Хеккен
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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