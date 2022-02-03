«Ростов» сыграл вничью с «Хеккеном» на сборе в Испании

«Ростов» сыграл вничью с «Хеккеном» в товарищеском матче — 0:0. Ростовчане провели матч против шведской команды в рамках сборов в Испании. «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 18 очками в 18 матчах. Товарищеские матчи. Клубы «Хеккен» — «Ростов» — 0:0 «Ростов»: Бабурин (Песьяков, 46), Терентьев (Мелехин, 46), Баштуш (Сильянов, 46), Осипенко (Мухин, 62), Калинин (Мельников, 62), Байрамян (Тугарев, 46), Глебов (Селява, 61), Хасимото (Сухомлинов, 27. Щетинин, 52), Гигович (Фольмер, 46), Полоз (Соу, 46), Комличенко (Турищев, 46. Лангович, 62). Предупреждение: Комличенко, 9. 3 февраля.