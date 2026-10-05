Адиев назвал «Спартак» одним из претендентов на чемпионство в этом сезоне

Российский тренер Магомед Адиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ в сезоне-2026/27.

«Матчи РПЛ я смотрю, мне интересен наш чемпионат. По девяти турам не хочется делать глобальных выводов — у каждой команды был спад и взлет. Нет сейчас какой-то одной стабильной команды в РПЛ. Даже «Зенит», который отличался стабильностью, сейчас не показывает того, что мы привыкли видеть.

Кто разыграет золото? Думаю, можно назвать три команды: «Спартак», «Краснодар» и «Зенит». Именно эти команды, на мой взгляд, будут бороться за чемпионство. «Спартак» сейчас обладает ресурсами и необходимой обоймой футболистов, которая позволит клубу в этом сезоне побороться за чемпионство», — сказал Адиев «СЭ».

После 9 туров РПЛ «Краснодар» набрал 21 очко и возглавляет таблицу чемпионата России. «Спартак» идет на втором месте с 19 очками в активе, «Зенит» — пятый (18 очков).

Кирилл Радченко

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