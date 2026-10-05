Фред вспомнил разговор с Дураном перед его арендой в «Зенит»: «Будешь зарабатывать еще больше»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал о разговоре с нападающим Джоном Дураном перед трансфером форварда в «Зенит».

«Джон Дуран? Ему вообще на все наплевать, он ничего не воспринимает всерьез. Он очень веселый парень и хороший человек. Мы говорили ему: «Давай, Дуран, пошли тренироваться», а он отвечал: «Парни, я уже богат, мне не нужно бегать». И шел бездельничать в медицинский кабинет.

Он собирался переходить в «Зенит», и я подкалывал его: «Ух ты, теперь ты будешь зарабатывать еще больше». Он ответил: «Брат, чем больше, тем лучше!» Он правда очень хороший парень, видно, что у него чистое сердце», — приводит слова Фреда Infobae.

Дуран перешел в «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра» во второй половине сезона-2025/26. За 9 матчей он забил 2 гола с пенальти. В июле колумбийский форвард был арендован «Бенфикой» до конца сезона-2026/27.

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