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Фред вспомнил разговор с Дураном перед его арендой в «Зенит»: «Будешь зарабатывать еще больше»

Сергей Филин

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фред рассказал о разговоре с нападающим Джоном Дураном перед трансфером форварда в «Зенит».

«Джон Дуран? Ему вообще на все наплевать, он ничего не воспринимает всерьез. Он очень веселый парень и хороший человек. Мы говорили ему: «Давай, Дуран, пошли тренироваться», а он отвечал: «Парни, я уже богат, мне не нужно бегать». И шел бездельничать в медицинский кабинет.

Он собирался переходить в «Зенит», и я подкалывал его: «Ух ты, теперь ты будешь зарабатывать еще больше». Он ответил: «Брат, чем больше, тем лучше!» Он правда очень хороший парень, видно, что у него чистое сердце», — приводит слова Фреда Infobae.

Дуран перешел в «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра» во второй половине сезона-2025/26. За 9 матчей он забил 2 гола с пенальти. В июле колумбийский форвард был арендован «Бенфикой» до конца сезона-2026/27.

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Фредерико Родригес де Паула Сантос (Фред)
Футбол
ФК Зенит
Джон Дуран
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Источник: Полузащитник «Спартака» Пруцев может перейти в ЦСКА
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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