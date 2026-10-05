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Ромуло: Карпин выстраивал всех в шеренгу и заставлял каждого поднимать футболку. Если выпирал животик — штраф

Ромуло: «Карпин выстраивал всех в шеренгу и заставлял каждого поднимать футболку. Если выпирал животик — штраф»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» рассказал об отношении к тренеру Валерию Карпину.

— Злился ли Карпин на вас по поводу лишнего веса?

— Да, он никогда этого не принимал. Каждый день следил за весом, за процентом жира — и никаких поблажек. Иногда мне самому это не нравилось, но так он работал, и приходилось уважать эти правила.

Штрафы за лишний вес были почти всегда — каждый месяц кто-то терял деньги из-за того, что немного набрал. Особенно после отпуска — это всегда было проблемой. Если видел, что вес снижается, — хорошо, доволен. Если нет — усиливал нагрузку для конкретного игрока, добавлял тренировки, пока вес не начинал падать. А если игрок не худел или, что еще хуже, набирал — штраф неизбежен.

— Больше всех страдал Эменике?

— Каждый месяц он терял существенную часть зарплаты из-за того, что был толстым! Помню, в начале почти каждой тренировки Карпин выстраивал всех футболистов в шеренгу и заставлял каждого поднимать футболку. Если выпирал животик — штраф.

— А у тебя были такие проблемы?

— Нет, у меня никогда не было проблем с этим, штрафов не платил.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Ромуло (в&nbsp;центре) с&nbsp;одноклубниками Сальваторе Боккетти и&nbsp;Сергеем Паршивлюком.«Карпин выстраивал нас в шеренгу и заставлял поднимать майку. Если выпирал животик — штраф». Интервью Ромуло

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.

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Валерий Карпин
Ромуло Монтейро (Ромуло)
Эммануэль Эменике
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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