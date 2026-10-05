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Ромуло получил золото РПЛ-2016/17: Мне доставили медаль из Москвы. Она очень красивая

Ромуло получил золото РПЛ-2016/17: «Мне доставили медаль из Москвы. Она очень красивая»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» рассказал, почему покинул клуб за полгода до чемпионства.

— Ты провел в клубе лишь половину чемпионского сезона. Тебе передали золотую медаль?

— Конечно, она у меня. Моя мама хранит все мои трофеи, футболки, медали — все дома. Из Москвы мне ее доставил друг — он был здесь во время чемпионата мира в России, смог договориться и захватил медаль, чтобы привезти ее в Бразилию. Она действительно очень красивая.

— Сейчас не жалеешь, что ушел из «Спартака»?

— Это часть карьеры... О которой я действительно очень сильно сожалею. Мне нравилось в «Спартаке», и на тот момент я не хотел возвращаться в Бразилию. Но агенты провели переговоры, убедили, что дома будет лучше. Я играл тогда реже, не всегда в основе, но выходил на поле регулярно, чувствовал себя нормально.

Но меня уговорили — мол, возвращайся, дома будет комфортнее. А я на самом деле не хотел уезжать именно в тот момент! В итоге вернулся во «Фламенго» — команду, соперничающую с клубом, за который играл раньше, «Васко да Гама». Это как если бы ушел в ЦСКА из «Спартака».

Может, стоило дотерпеть до конца контракта, подождать и выбрать другой клуб — в Европе или еще где-то. Но, наверное, момент для возвращения в Бразилию был неудачным — я уехал слишком рано.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Ромуло (в&nbsp;центре) с&nbsp;одноклубниками Сальваторе Боккетти и&nbsp;Сергеем Паршивлюком.«Карпин выстраивал нас в шеренгу и заставлял поднимать майку. Если выпирал животик — штраф». Интервью Ромуло

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.

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Ромуло Монтейро (Ромуло)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
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 4
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