Ромуло получил золото РПЛ-2016/17: «Мне доставили медаль из Москвы. Она очень красивая»

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» рассказал, почему покинул клуб за полгода до чемпионства.

— Ты провел в клубе лишь половину чемпионского сезона. Тебе передали золотую медаль?

— Конечно, она у меня. Моя мама хранит все мои трофеи, футболки, медали — все дома. Из Москвы мне ее доставил друг — он был здесь во время чемпионата мира в России, смог договориться и захватил медаль, чтобы привезти ее в Бразилию. Она действительно очень красивая.

— Сейчас не жалеешь, что ушел из «Спартака»?

— Это часть карьеры... О которой я действительно очень сильно сожалею. Мне нравилось в «Спартаке», и на тот момент я не хотел возвращаться в Бразилию. Но агенты провели переговоры, убедили, что дома будет лучше. Я играл тогда реже, не всегда в основе, но выходил на поле регулярно, чувствовал себя нормально.

Но меня уговорили — мол, возвращайся, дома будет комфортнее. А я на самом деле не хотел уезжать именно в тот момент! В итоге вернулся во «Фламенго» — команду, соперничающую с клубом, за который играл раньше, «Васко да Гама». Это как если бы ушел в ЦСКА из «Спартака».

Может, стоило дотерпеть до конца контракта, подождать и выбрать другой клуб — в Европе или еще где-то. Но, наверное, момент для возвращения в Бразилию был неудачным — я уехал слишком рано.

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.