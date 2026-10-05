Ромуло получил золото РПЛ-2016/17: «Мне доставили медаль из Москвы. Она очень красивая»
Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» рассказал, почему покинул клуб за полгода до чемпионства.
— Ты провел в клубе лишь половину чемпионского сезона. Тебе передали золотую медаль?
— Конечно, она у меня. Моя мама хранит все мои трофеи, футболки, медали — все дома. Из Москвы мне ее доставил друг — он был здесь во время чемпионата мира в России, смог договориться и захватил медаль, чтобы привезти ее в Бразилию. Она действительно очень красивая.
— Сейчас не жалеешь, что ушел из «Спартака»?
— Это часть карьеры... О которой я действительно очень сильно сожалею. Мне нравилось в «Спартаке», и на тот момент я не хотел возвращаться в Бразилию. Но агенты провели переговоры, убедили, что дома будет лучше. Я играл тогда реже, не всегда в основе, но выходил на поле регулярно, чувствовал себя нормально.
Но меня уговорили — мол, возвращайся, дома будет комфортнее. А я на самом деле не хотел уезжать именно в тот момент! В итоге вернулся во «Фламенго» — команду, соперничающую с клубом, за который играл раньше, «Васко да Гама». Это как если бы ушел в ЦСКА из «Спартака».
Может, стоило дотерпеть до конца контракта, подождать и выбрать другой клуб — в Европе или еще где-то. Но, наверное, момент для возвращения в Бразилию был неудачным — я уехал слишком рано.
Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1