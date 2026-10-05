Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Ромуло признался, что хотел закончить с футболом: «Мне сделали две операции на колене»

Ромуло признался, что хотел закончить с футболом: «Мне сделали две операции на колене»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» рассказал о самой тяжелой травме в карьере.

— Как ты пережил полтора года без футбола?

— Это, пожалуй, самая тяжелая часть моей карьеры и жизни в целом. Я находился на пике формы — регулярно играл в чемпионате, забил «Барселоне», выступал за сборную Бразилии, все складывалось отлично. Я был в прайме! В этот момент случилась травма. Очень долгий период без футбола — для игрока это тяжело морально: видишь, как партнеры выходят на поле, а ты ничего не можешь сделать, даже потренироваться...

Меня поддержала семья, друзья — без этого было бы очень сложно вернуться. В тот период у меня проскальзывали мысли о том, что вообще закончу с футболом.

Они появлялись часто, потому что дома невозможно ни тренироваться, ни как-то повлиять на ситуацию. Но рядом были жена, дети, друзья, физиотерапевт, который меня очень поддерживал, — и, слава богу, я вернулся и еще поиграл какое-то время.

— Восстановление было тяжелым?

— Очень. Мне сделали две операции на колене. Когда пришлось делать вторую, это стало для меня особенно неприятным моментом: я почти был готов вернуться на поле, а пришлось начинать все сначала. Психологически это далось трудно.

— Говорят, восстановление прошло не совсем гладко.

— Да, так и было. Операцию сделали в Германии, а восстанавливаться я поехал в Бразилию. Еще до перелета колено начало опухать, я чувствовал себя не очень хорошо. Когда приехал в Бразилию, сдал анализы — обнаружили инфекцию внутри сустава. Нужно было срочно действовать, чтобы не стало хуже, — сделали промывание. После этого лечение продолжилось, вроде все было в порядке. Но из-за инфекции колено стало каким-то «холодным» — когда пытался работать на поле, постоянно чувствовал этот дискомфорт.

Я говорил об этом физиотерапевту, потом, вернувшись в Москву, продолжал общаться с ним и с врачами клуба. В какой-то момент стало заметно, что колено немного опухло. Поехали к другим специалистам — в Италии провели обследование, и разница между коленями оказалась очень существенной. Врачи сказали, что нужна повторная операция — это меня просто подкосило.

Но иначе вернуться на поле было невозможно, поэтому решился сделать. Операцию провели в Риме, все прошло хорошо, но снова возникла инфекция, пришлось лечь в больницу. Через несколько дней все стабилизировалось, стало лучше, и после этого я смог вернуться.

— Как думаешь, из-за чего так вышло?

— Тело теряет баланс, когда долго не играешь. Мышцы просто перестают работать. Сейчас похожая ситуация у Неймара в Бразилии: когда игрок надолго выпадает из игры, тело теряет равновесие, и, даже когда возвращаешься, риск получить новую травму сохраняется. Это футбол — сыграл восемь-десять матчей, потом снова что-то с мышцами.

Полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Ромуло (в&nbsp;центре) с&nbsp;одноклубниками Сальваторе Боккетти и&nbsp;Сергеем Паршивлюком.«Карпин выстраивал нас в шеренгу и заставлял поднимать майку. Если выпирал животик — штраф». Интервью Ромуло

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ромуло Монтейро (Ромуло)
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Новый президент ИИХФ — Франц Райндль. Что это значит для России
«Неважно, как забивать». Капризов идет в графике легенд НХЛ
Сборной России теперь можно играть даже с Нарнией, а последние матчи показали светлое будущее. Почему команда Карпина развернула к себе экспертов
Популярное видео
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Крылья» — «Спартак» и все матчи
Ромуло заявил, что в сборной Бразилии считали ужасными прически Неймара
Ромуло — о ДПС: «Мы платили и ехали дальше. Деньги были всегда, распихивали по карманам»
Адиев назвал «Спартак» одним из претендентов на чемпионство в этом сезоне
Ромуло согласился со словами Мовсисяна про пять лет «Спартака» без побед
Ромуло получил золото РПЛ-2016/17: «Мне доставили медаль из Москвы. Она очень красивая»
«Зенит» поздравил Зырянова с днем рождения: «Ваша преданность помогает клубу достигать новых высот»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Адиев назвал «Спартак» одним из претендентов на чемпионство в этом сезоне

Ромуло — о ДПС: «Мы платили и ехали дальше. Деньги были всегда, распихивали по карманам»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости