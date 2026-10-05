Ромуло признался, что хотел закончить с футболом: «Мне сделали две операции на колене»
Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» рассказал о самой тяжелой травме в карьере.
— Как ты пережил полтора года без футбола?
— Это, пожалуй, самая тяжелая часть моей карьеры и жизни в целом. Я находился на пике формы — регулярно играл в чемпионате, забил «Барселоне», выступал за сборную Бразилии, все складывалось отлично. Я был в прайме! В этот момент случилась травма. Очень долгий период без футбола — для игрока это тяжело морально: видишь, как партнеры выходят на поле, а ты ничего не можешь сделать, даже потренироваться...
Меня поддержала семья, друзья — без этого было бы очень сложно вернуться. В тот период у меня проскальзывали мысли о том, что вообще закончу с футболом.
Они появлялись часто, потому что дома невозможно ни тренироваться, ни как-то повлиять на ситуацию. Но рядом были жена, дети, друзья, физиотерапевт, который меня очень поддерживал, — и, слава богу, я вернулся и еще поиграл какое-то время.
— Восстановление было тяжелым?
— Очень. Мне сделали две операции на колене. Когда пришлось делать вторую, это стало для меня особенно неприятным моментом: я почти был готов вернуться на поле, а пришлось начинать все сначала. Психологически это далось трудно.
— Говорят, восстановление прошло не совсем гладко.
— Да, так и было. Операцию сделали в Германии, а восстанавливаться я поехал в Бразилию. Еще до перелета колено начало опухать, я чувствовал себя не очень хорошо. Когда приехал в Бразилию, сдал анализы — обнаружили инфекцию внутри сустава. Нужно было срочно действовать, чтобы не стало хуже, — сделали промывание. После этого лечение продолжилось, вроде все было в порядке. Но из-за инфекции колено стало каким-то «холодным» — когда пытался работать на поле, постоянно чувствовал этот дискомфорт.
Я говорил об этом физиотерапевту, потом, вернувшись в Москву, продолжал общаться с ним и с врачами клуба. В какой-то момент стало заметно, что колено немного опухло. Поехали к другим специалистам — в Италии провели обследование, и разница между коленями оказалась очень существенной. Врачи сказали, что нужна повторная операция — это меня просто подкосило.
Но иначе вернуться на поле было невозможно, поэтому решился сделать. Операцию провели в Риме, все прошло хорошо, но снова возникла инфекция, пришлось лечь в больницу. Через несколько дней все стабилизировалось, стало лучше, и после этого я смог вернуться.
— Как думаешь, из-за чего так вышло?
— Тело теряет баланс, когда долго не играешь. Мышцы просто перестают работать. Сейчас похожая ситуация у Неймара в Бразилии: когда игрок надолго выпадает из игры, тело теряет равновесие, и, даже когда возвращаешься, риск получить новую травму сохраняется. Это футбол — сыграл восемь-десять матчей, потом снова что-то с мышцами.
Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1