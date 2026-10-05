Ромуло признался, что хотел закончить с футболом: «Мне сделали две операции на колене»

Бывший полузащитник «Спартака» Ромуло в интервью «СЭ» рассказал о самой тяжелой травме в карьере.

— Как ты пережил полтора года без футбола?

— Это, пожалуй, самая тяжелая часть моей карьеры и жизни в целом. Я находился на пике формы — регулярно играл в чемпионате, забил «Барселоне», выступал за сборную Бразилии, все складывалось отлично. Я был в прайме! В этот момент случилась травма. Очень долгий период без футбола — для игрока это тяжело морально: видишь, как партнеры выходят на поле, а ты ничего не можешь сделать, даже потренироваться...

Меня поддержала семья, друзья — без этого было бы очень сложно вернуться. В тот период у меня проскальзывали мысли о том, что вообще закончу с футболом.

Они появлялись часто, потому что дома невозможно ни тренироваться, ни как-то повлиять на ситуацию. Но рядом были жена, дети, друзья, физиотерапевт, который меня очень поддерживал, — и, слава богу, я вернулся и еще поиграл какое-то время.

— Восстановление было тяжелым?

— Очень. Мне сделали две операции на колене. Когда пришлось делать вторую, это стало для меня особенно неприятным моментом: я почти был готов вернуться на поле, а пришлось начинать все сначала. Психологически это далось трудно.

— Говорят, восстановление прошло не совсем гладко.

— Да, так и было. Операцию сделали в Германии, а восстанавливаться я поехал в Бразилию. Еще до перелета колено начало опухать, я чувствовал себя не очень хорошо. Когда приехал в Бразилию, сдал анализы — обнаружили инфекцию внутри сустава. Нужно было срочно действовать, чтобы не стало хуже, — сделали промывание. После этого лечение продолжилось, вроде все было в порядке. Но из-за инфекции колено стало каким-то «холодным» — когда пытался работать на поле, постоянно чувствовал этот дискомфорт.

Я говорил об этом физиотерапевту, потом, вернувшись в Москву, продолжал общаться с ним и с врачами клуба. В какой-то момент стало заметно, что колено немного опухло. Поехали к другим специалистам — в Италии провели обследование, и разница между коленями оказалась очень существенной. Врачи сказали, что нужна повторная операция — это меня просто подкосило.

Но иначе вернуться на поле было невозможно, поэтому решился сделать. Операцию провели в Риме, все прошло хорошо, но снова возникла инфекция, пришлось лечь в больницу. Через несколько дней все стабилизировалось, стало лучше, и после этого я смог вернуться.

— Как думаешь, из-за чего так вышло?

— Тело теряет баланс, когда долго не играешь. Мышцы просто перестают работать. Сейчас похожая ситуация у Неймара в Бразилии: когда игрок надолго выпадает из игры, тело теряет равновесие, и, даже когда возвращаешься, риск получить новую травму сохраняется. Это футбол — сыграл восемь-десять матчей, потом снова что-то с мышцами.

Ромуло играл за «Спартак» с 2012 по 2016 год, забил 4 гола в 69 матчах.