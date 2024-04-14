«Оренбург» дома обыграл «Пари НН»

«Оренбург» в домашнем матче обыграл «Пари НН» в 24-м туре чемпионата России — 3:1.

У хозяев голами отметились Владимир Обухов на 2-й минуте, Арсен Адамов — на 51-й и Джимми Марин — на 87-й.

У гостей единственный мяч забил Хуан Боселли на 43-й минуте.

После 24 туров РПЛ «Оренбург» занимает 12-е место турнирной таблице, набрав 26 очков. «Пари НН» идет на 10-й строчке с 28 очками.