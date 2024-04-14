«Оренбург» — «Пари НН»: все голы матча РПЛ

«Оренбург» принимает «Пари НН» в матче 24-го тура чемпионата России. Счет к перерыву — 1:1.

2-я минута: Владимир Обухов — 1:0

44-я минута: Хуан Боселли — 1:1

51-я минута: Арсен Адамов — 2:1

Встреча проходит без использования ВАР. Решение связано с техническими проблемами, которые возникли из-за паводка в Оренбургской области.