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Сегодня, 14:10

Ольховский считает, что выход Касаткиной в полуфинал на итоговом турнире WTA будет успехом

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от выступления Дарьи Касаткиной на итоговом турнире WTA.

«Если исходить из результатов до турнира, то выступление в полуфинале уже будет успешным на этом турнире. То, что Даша попала на итоговый и останется в восьмерке сильнейших — это очень хорошее достижение. Свентек является фаворитом турнира? По результатам этого сезона, конечно. Но посмотрим, как кто будет играть», — сказал Ольховский «СЭ».

Итоговый турнир WTA пройдет c 31 октября по 7 ноября в Техасе. В прошлом году победительницей стала Гарбинье Мугуруса из Испании.

Теннис
Андрей Ольховский
Дарья Касаткина
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 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
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 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
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 - : -
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П
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