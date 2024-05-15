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Ташуев — об игре Акинфеева: «Очень тяжело постоянно спасать свою команду»

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Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал игру капитана ЦСКА Игоря Акинфеева в нынешнем сезоне.

«За почти 20 лет, которые длится карьера Игоря, мы привыкли считать его глыбой, вратарем, не допускающим помарок и регулярно выручающим. Но все-таки он живой человек. Давайте не забывать, что ему исполнилось 38, не мальчик. При этом работы у него в стане красно-синих всегда достаточно. Очень тяжело постоянно находиться в тонусе и спасать. Но, несмотря на все пропущенные неоднозначные мячи в текущем розыгрыше РПЛ, не считаю, что Акинфеев близок к завершению карьеры. Уверен, он не сказал последнего слова и еще порадует болельщиков шикарными сейвами», — приводит слова Ташуева RT.

В нынешнем сезоне Акинфеев провел 25 матчей за ЦСКА во всех турнирах, пропустил 32 гола и 8 раз сыграл на ноль. Контракт голкипера с армейцами рассчитан до лета 2024 года.

Источник: RT
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Ташуев
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
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Сочи – Краснодар
 - : -
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Ахмат – Зенит
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