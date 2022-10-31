Канчельскис назвал сказочником главного тренера «Торпедо» Талалаева

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о главном тренере «Торпедо» Андрее Талалаеве.

«Талалаев — сказочник, который рассказывает сказки всей стране и вам тоже. Вообще, кто такой для меня Талалаев? Я знаю других тренеров — Фергюсон, Анчелотти, Капелло, а Талалаев для меня никто. Давайте про «Торпедо» будем говорить в конце чемпионата, когда они не вылетят из РПЛ. Если Талалаев достигнет результата с «Торпедо», тогда будем говорить о нем», — цитирует Metaratings Канчельскиса.

13 октября «Торпедо» объявило о подписании контракта с Талалаевым. Последним местом работы 50-летнего специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го Талалаев покинул грозненский клуб.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков в 15 матчах.