Рябчук — о матче с «Зенитом»: «Мы не боимся никого»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 19-го тура чемпионата России против «Зенита».

«Нет никакой разницы, играть с ними сейчас или через месяц. Нам все равно нужно сыграть этот матч. Мы не боимся никого. Нужно хорошо подготовиться и качественно сделать свою работу. А в матче с «Зенитом» это делать или «Уралом» — все равно», — сказал «СЭ» Рябчук.

26-летний защитники красно-белых также вспомнил встречу с «Зенитом» (1:3) в первом круге РПЛ.

«Нужно быть единым целым, знать себе цену и верить в себя. Если мы будем уверены в собственных силах, то не нужно будет много думать о «Зените». Важно будет сделать то, что мы умеем», — сказал Рябчук.

Рябчук в этом сезоне провел 16 матчей и отдал одну голевую передачу. «Спартак» после 18 туров занимает пятое место в чемпионате России, набрав 30 очков.

Полностью интервью Олега Рябчука читайте на сайте «СЭ» в субботу.