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1 марта, 23:26

Родригао: «Невозможно быстро подобрать равноценную замену Малкому и Кузяеву»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал декабрьский неудачный отрезок команды.

«Декабрьские поражения «Зенита»? Это нормальная ситуация для любой команды, когда есть взлеты и падения. У нас был хороший отрезок осенью, но потом был неудачный в начале зимы. В этом нет ничего удивительного. В самом начале мы потеряли Малкома, Далера. Вместе с ними ушло то качество, которое они давали. В плане техники, физики, опыта это были серьезные потери. Невозможно быстро подобрать равноценную замену быстро. Все эти перестройки, привыкания заняли время», — приводит слова Родригао «РБ Спорт».

«Зенит» продал Малкома в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера бразильца составила порядка 60 миллионов евро.

Далер Кузяев покинул «Зенит» в статусе свободного агента и в июле 2023 года заключил двухлетний контракт с «Гавром».

Источник: РБ Спорт
Далер Кузяев
Малком Филипе (Малком)
Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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