Родригао: «Невозможно быстро подобрать равноценную замену Малкому и Кузяеву»

Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал декабрьский неудачный отрезок команды.

«Декабрьские поражения «Зенита»? Это нормальная ситуация для любой команды, когда есть взлеты и падения. У нас был хороший отрезок осенью, но потом был неудачный в начале зимы. В этом нет ничего удивительного. В самом начале мы потеряли Малкома, Далера. Вместе с ними ушло то качество, которое они давали. В плане техники, физики, опыта это были серьезные потери. Невозможно быстро подобрать равноценную замену быстро. Все эти перестройки, привыкания заняли время», — приводит слова Родригао «РБ Спорт».

«Зенит» продал Малкома в «Аль-Хиляль» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера бразильца составила порядка 60 миллионов евро.

Далер Кузяев покинул «Зенит» в статусе свободного агента и в июле 2023 года заключил двухлетний контракт с «Гавром».