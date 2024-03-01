Марио Фернандес: «Все увиденное мной в «Зените» — космос»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о своих впечатлениях после перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Все ожидания совпали с реальностью. Никаких негативных моментов не возникало. Я и до этого слышал, что в «Зените» отличная инфраструктура, а все процессы организованы на высшем уровне. Меня впечатлила наша база — все невероятно обставлено. Клуб создает все условия для работы. Я был в академии, где тренируются дети. И все увиденное мной — просто космос», — приводит слова Фернандеса Metaratings.ru.

Фернандес стал игроком «Зенита» в июле 2023 года. В составе клуба из Санкт-Петербурга он провел 15 матчей, не отметившись в них результативными действиями.