Олег Малышев: «Дуарте нужно время на адаптацию в «Спартаке»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции ответил на вопрос о подписании защитника Алексиса Дуарте.

— Дайте оценку приобретению Дуарте.

- Я финансовый аудитор. Считаю, пока недостаточно времени прошло, чтобы давать оценку работы Пола Эшуорта. Дуарте нужно время на адаптацию. Наверное, в конечном счете оценку должен дать тренер. Он использует игрока, в конце концов.

— Есть информация, что Эшуорту рекомендовано более не сотрудничать с агентством Ultimate Sports. Так ли это?

— Нет черных списков. Есть желание не замыкаться на работе с одним агентством. Рассчитаем, что в дальнейшем мы будем сотрудничать с широким списком агентств. Если игрока захочет тренер, одобрит спортивный блок, то запретов нет. Но хотелось бы, чтобы у нас были разные варианты сотрудничества.