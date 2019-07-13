Олег Кононов: "Игнатов может делать такие же передачи, как Фернанду"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после матча 1-го тура чемпионата России против "Сочи" (1:0) оценил некоторых игроков команды.

– Оцените, пожалуйста, игру Ломовицкого и Ананидзе.

– У нас достаточно игроков, мне нужно выбирать. Предполагал, что "Сочи" сыграет от обороны, Джано был нужен со своим пасом и нестандартными ходами. В принципе эпизодами у него получалось. Ломовицкий достаточно хорошо проводил подготовительный отрезок к игре. Левша, думал, будет с Айртоном работать на фланге. Но игра у него не так удалась, хотя в целом ничего плохого сказать не могу – старался, боролся.

– На финише прошлого сезона использовали Фернанду как плеймейкера. Сейчас он вернулся на место опорного, но по-прежнему вся острота идет от него. Может, бразильца снова перевести повыше?

– Была мысль по ходу игры, чтобы перевести его на позицию "десятки", но я выбрал Игнатова. Как и Джано, Игнатов может делать такие же передачи, как Фернанду.

– Как оцените игру Бакаева и его противостояние с Набиуллиным? Не показалось, что он не помогал Рассказову?

– "Сочи" играл агрессивно на флангах, тому же Рассказову не давали начинать атаки. В определенных моментах Бакаев действительно должен был помогать Рассказову. В атаке у Бакаева было несколько неплохих эпизодов. Но думаю, у него все впереди. Качества его нам известны. (Дмитрий Зеленов)