Один день с Караваевым. Чем отличаются завтраки в России и Голландии, какой человек Слуцкий

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев стал героем рубрики «РФС ТВ» «Один день». Футболист показал, как проходит его день в расположении национальной команды, а также рассказал о своем периоде выступлений за голландский «Витесс», которым с прошлого сезона руководит Леонид Слуцкий.

— В России на завтрак любят кашу. Она лучше усваивается перед тренировкой. А в Голландии любят яйца, омлет. Или тосты себе накладывают, — рассказал футболист. — Я один раз попробовал тост, на тренировке он в животе стоял, я решил, что больше не буду пробовать.

Из всех городов больше всего нравится Прага. Когда я приехал, было сразу там комфортно. Естественно, Москва, я там родился, вырос.

Капитана сборной России Артема Дзюбу спросили, получится ли у Караваева в «Зените».

— Конечно, получится, — сказал форвард.

— Поможете?

— Конечно. Мне уже Леонид Викторович (Слуцкий) позвонил, дал указания.

Караваева также спросили, узнал ли его кто-то из болельщиков сборной.

— Слуцкий его узнал! — вмешался в разговор Дзюба.

— С Березами, — уточнил кто-то из футболистов.

— Березы вряд ли. Эти нешибко умные. Да я шучу. Вид-то у них обманчивый. Все думают, что они вообще «топоры», а они очень умные... Ну, не очень умные... — закончил Дзюба под общий смех.

О Слуцком также высказался и сам Караваев.

— По общению он суперчеловек. По шуткам особенно. Любит потравить. Иностранцы, бывает, обижаются, а для нас нормально. Не знаю, почему. Насчет его Instagram в Голландии все и правда начали говорить. Реально крутой и смешной Instragram. Один из последних постов, когда он выложил тепловую карту на бровке, — это было очень смешно.

— Есть стереотип, что Черчесов — строгий человек. Но на самом деле он любит пошутить. Вы заметили это?

— Конечно! Леонид Викторович тоже строгий тренер, но иногда надо и пошутить. И Станислав Саламович тоже.