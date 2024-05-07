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Сегодня, 13:39

Деменко заявил, что Тюкавину реально стать лучшим бомбардиром РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о гонке бомбардиров в РПЛ.

«Я бы хотел, чтобы российский игрок стал лучшим бомбардиром РПЛ. В последнее время Тюкавин забивает регулярно, а Кассьерра приостановился. Кордоба тоже притормозил вместе с «Краснодаром». Отставание сейчас составляет два мяча, поэтому Тюкавину реально стать лучшим. Впереди три тура, и это возможно.

Я бы не сказал, что у Кассьерры спад, бывают такие моменты. Может, он сейчас возьмет и будет забивать по два или три гола в одном матче. Поэтому бомбардирская гонка продолжается», — цитирует Деменко Legalbet.

В активе нападающего «Зенита» Матео Кассьерры 16 мячей в РПЛ. Форварды «Динамо» Константин Тюкавин и «Краснодара» Джон Кордоба отличились по 14 раз.

Источник: https://legalbet.ru/news/demenko-tyukavinu-realno-stat-luchshim-bombardirom-rpl/
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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