«Нижний Новгород» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч РПЛ
Стали известны стартовые составы команд на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ «Нижний Новгород» — «Локомотив».
«Нижний Новгород»: Синицын, Пенчиков, Каккоев, Масоэро, Кечкеш, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Берковский, Ткачук, Эннин.
«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Рыбус, Едвай, Баринов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Марадишвили, Бека-Бека, Керк, Анджорин.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю