Харин: «Лично для меня сезон получился неоднозначным»

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин отметил, что сезон получился для него неоднозначным.

«Лично для меня сезон получился неоднозначным. Вроде удачный, но вроде и не очень. В последних матчах я не играл, получил травму, но вызовы в национальную сборную немного скрасили этот сезон для меня», — цитирует Legalbet Харина.

В сезоне-2023/24 Харин сыграл 20 матчей во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.