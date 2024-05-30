Юзепчук: «Поздоровался с Марадоной, потом не мыл руку пару дней»

Полузащитник «Химок» Роман Юзепчук рассказал о том, каким президентом «Динамо» Бреста был Диего Марадона.

— Он приезжал, когда у нас была игра с солигорским «Шахтером», — приводит слова Юзепчука «РБ Спорт». — Зашел к нам в раздевалку, сказал пару слов. Когда мы выходили на игру, Марадона выезжал на машине.

— Что он сказал команде?

— Честно, я уже не помню, но какой-то рассказ был про то, как он раньше играл, что нужно отдаваться футболу всем сердцем. Было великолепное впечатление от встречи с таким человеком. Он сделал многое для футбола, величайший игрок. Мы с ним поздоровались, а я потом пару дней руку не мыл.

В 2018 году брестское «Динамо» официально объявило о том, что Марадона приобрел 20 процентов акций клуба.