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Юзепчук: «Поздоровался с Марадоной, потом не мыл руку пару дней»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Химок» Роман Юзепчук рассказал о том, каким президентом «Динамо» Бреста был Диего Марадона.

— Он приезжал, когда у нас была игра с солигорским «Шахтером», — приводит слова Юзепчука «РБ Спорт». — Зашел к нам в раздевалку, сказал пару слов. Когда мы выходили на игру, Марадона выезжал на машине.

— Что он сказал команде?

— Честно, я уже не помню, но какой-то рассказ был про то, как он раньше играл, что нужно отдаваться футболу всем сердцем. Было великолепное впечатление от встречи с таким человеком. Он сделал многое для футбола, величайший игрок. Мы с ним поздоровались, а я потом пару дней руку не мыл.

В 2018 году брестское «Динамо» официально объявило о том, что Марадона приобрел 20 процентов акций клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-yuzepchuk-pozdorovalsya-s-maradonoj-potom-ne-my-l-ruku-paru-dnej/
Диего Марадона
ФК Динамо (Брест)
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Зенит

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
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Кирилл Гоцук

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