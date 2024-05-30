Юзепчук: «Из россиян в Европе больше всего нравится, как играет Головин»

Полузащитник «Химок» Роман Юзепчук поделился мнением о лучшем российском легионере.

— Мне больше всего нравится, как играет Головин, — приводит слова Юзепчука «РБ Спорт». — Он топ-футболист. Александр может спокойно заиграть в топ-клубе. «Монако» тоже хорошая команда.

— За какой клуб в Европе вы бы хотели играть?

— Только за «Реал». С самого детства болею за этот клуб. Слежу за испанским чемпионатом, — сказал Юзепчук.

В сезоне-2023/24 Головин провел за «Монако» 27 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.