Юзепчук: «ЦСКА — команда, которая вообще не дает ничего спокойно делать»"

Полузащитник «Химок» Роман Юзепчук назвал футболиста, который его впечатлил в РПЛ.

«Кто из игроков РПЛ впечатлил? Наверное, Чалов. Федор — хороший нападающий. Вообще в премьер-лиге все футболисты хорошие. Мне было тяжелее всего играть против ЦСКА. Это команда, которая вообще не дает ничего спокойно делать», — цитирует «РБ Спорт» Юзепчука.

В сезоне-2023/24 Чалов сыграл 41 матч за ЦСКА, забил 16 мячей и отдал 5 результативных передач.