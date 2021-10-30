«Спартак» упустил победу над «Ростовом» на последней минуте
«Спартак» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
За красно-белых гол на 78-й минуте после подачи углового головой забил 20-летний Руслан Литвинов. Для него это первый мяч в составе первой команды красно-белых и дебютный в РПЛ.
Сравнял счет Данил Глебов на 90+5-й минуте встречи.
«Спартак» после этой встречи занимает восьмое место. В следующих матчах команда Руя Витории сыграет в гостях с «Лестером» в рамках Лиги Европы (4 ноября) и дома с «Локомотивом» в РПЛ (7 ноября).
«Ростов» идет на 12-м месте. В следующей встрече команда Виталия Кафанова дома сыграет с «Рубином» (7 ноября).
Тинькофф Чемпионат России
Премьер-лига
13-й тур
«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:0)
Голы: Литвинов, 78 (1:0). Глебов, 90+5 (1:1).
«Спартак»: Селихов, Жиго, Джикия, Рассказов, Мозес (Ломовицкий, 90+4), Зобнин, Литвинов, Айртон, Соболев, Промес (Игнатов, 77), Ларссон (Бакаев, 63).
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков (Фольмер, 81), Глебов, Байрамян, Гигович (Сухомлинов, 88), Альмквист, Полоз, Соу (Комличенко, 68).
Предупреждения: Бакаев, 85. Джикия, 88. Соболев, 90.
Судьи: Любимов. Абусуев, Большаков (все — Санкт-Петербург).
ВАР: Москалев (Воронеж). Лунев (Новосибирск).
30 октября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».
Дебютный мяч Руслана Литвинова в РПЛ. Вот это прыжок ??@matchpremier pic.twitter.com/XFN4Ro4xFU— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2021
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