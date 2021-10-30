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«Спартак» упустил победу над «Ростовом» на последней минуте

«Спартак» после разгрома от «Зенита» упустил победу над «Ростовом» на последней минуте
18:26
30 октября. Москва. «Спартак» — «Ростов» — 1:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
30 октября. Москва. «Спартак» — «Ростов» — 1:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».

За красно-белых гол на 78-й минуте после подачи углового головой забил 20-летний Руслан Литвинов. Для него это первый мяч в составе первой команды красно-белых и дебютный в РПЛ.

Сравнял счет Данил Глебов на 90+5-й минуте встречи.

«Спартак» после этой встречи занимает восьмое место. В следующих матчах команда Руя Витории сыграет в гостях с «Лестером» в рамках Лиги Европы (4 ноября) и дома с «Локомотивом» в РПЛ (7 ноября).

«Ростов» идет на 12-м месте. В следующей встрече команда Виталия Кафанова дома сыграет с «Рубином» (7 ноября).

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

13-й тур

«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:0)

Голы: Литвинов, 78 (1:0). Глебов, 90+5 (1:1).

«Спартак»: Селихов, Жиго, Джикия, Рассказов, Мозес (Ломовицкий, 90+4), Зобнин, Литвинов, Айртон, Соболев, Промес (Игнатов, 77), Ларссон (Бакаев, 63).

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков (Фольмер, 81), Глебов, Байрамян, Гигович (Сухомлинов, 88), Альмквист, Полоз, Соу (Комличенко, 68).

Предупреждения: Бакаев, 85. Джикия, 88. Соболев, 90.

Судьи: Любимов. Абусуев, Большаков (все — Санкт-Петербург).

ВАР: Москалев (Воронеж). Лунев (Новосибирск).

30 октября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Спартак — Ростов

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

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Роман Шишов все материалы автора

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