«Нижний Новгород» — «Краснодар»: кто предупрежден — Рамирес, Сорокин или Сулейманов?
Действия судьи и организаторов телетрансляции на 79-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» озадачили статистиков, собирающих данные о наказаниях игроков.
На экране телевизора появилось сообщение, что желтую карточку получил краснодарец Кристиан Рамирес. Об этом сказал и комментатор.
При этом крупным планом был показан нижегородец Тимур Сулейманов. И, как это видно на стоп-кадре, можно предположить, что судья Василий Казарцев показал карточку именно ему.
Но в послематчевом протоколе указано, что предупреждение вынесено краснодарцу Егору Сорокину.
К кому же на самом деле применена дисциплинарная санкция?
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
3
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2