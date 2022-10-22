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Судейство

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«Нижний Новгород» — «Краснодар»: в протоколе матча грубая ошибка. Что происходит с судьями?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Алекс Мацукатов.

В протоколе матча 14-го тура чемпионата России «Нижний Новгород» — «Краснодар» (0:2) допущена грубая ошибка.

Один из судей, входивших в бригаду Василия Казарцева, скорее всего это был резервный Александр Машлякевич, внес данные, что на 71-й минуте на поле вышел краснодарец Вячеслав Литвинов.

Протокол матча.
Протокол матча.

На самом деле на замену, как объявили на стадионе, выпустили Алекса Мацукатова. Это было слышно и видно во время телетрансляции.

Нужно отметить, что это уже не первый случай, когда по вине арбитров послематчевые протоколы заполняются с ошибками.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
22 окт, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
0:2
Краснодар

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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