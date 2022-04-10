Наумов: «Я не видел «Локомотив» хуже, чем сегодня. Пришли люди и все развалили»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ от «Ростова» (1:4).

«Это просто вредительство. Команду никто не тренирует. У «Локомотива» нет руководителей и тренерского штаба. Вот так команда и играет. Я не видел «Локомотива» хуже, чем сегодня. Пришли люди, и все развалили. Игроки в команде хорошие, но их никто не готовит. Кто как умеет, тот так и играет. Все как во дворе. В команде просто безобразие. За это кто-то должен ответить. Все началось с ухода Юрия Семина», — сказал Наумов «СЭ».

«Ростов» набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 37 баллами остался на шестой позиции.