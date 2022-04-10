Семин: «Ростов» выглядел сильнее, результат закономерный. Он явно превзошел «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал результат матча 24-го тура Тинькофф РПЛ между «Ростовом» и московским клубом (4:1).

«Ростов» явно выглядел сильнее. Результат закономерный. Очень ярко себя проявила молодежь команды. Мелехин, Лангович, Щетинин, Сильянов и вышедший Сухомлинов. Они явно превзошли «Локомотив». Не получилось навязать борьбу? Наверное, в команде знают, почему так произошло. Ответить на это могут те, кто тренировал команду», — сказал Семин «СЭ».

В составе «Ростова» в игре с «Локо» голы забили Кирилл Щетинин, Николай Комличенко, Максим Осипенко и Дмитрий Полоз. У железнодорожников отличился только Вильсон Изидор.

«Ростов» набрал 28 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» с 37 баллами остался на шестой позиции.