Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что матч 29-го тура чемпионата России красно-синих против «Локомотива» будет непредсказуемым. По его мнению, обе команды не устроит ничья.

— Оба коллектива имеют равные шансы на успех — в последнее время у них были похожие проблемы, — цитируют «Известия» Хомуху. — Поэтому встреча получится очень непредсказуемой. Но главное: ни ЦСКА, ни «Локомотиву» нельзя терять очки, так как в этом случае однозначным фаворитом в борьбе за второе место станет «Краснодар». Значит, ничья не устроит ни железнодорожников, ни армейцев. Поэтому есть повод ждать от обоих коллективов обоюдоострой борьбы.