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«Ничья не устроит ни ЦСКА, ни «Локомотив». Хомуха — о предстоящем дерби

02:16
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Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что матч 29-го тура чемпионата России красно-синих против «Локомотива» будет непредсказуемым. По его мнению, обе команды не устроит ничья.

— Оба коллектива имеют равные шансы на успех — в последнее время у них были похожие проблемы, — цитируют «Известия» Хомуху. — Поэтому встреча получится очень непредсказуемой. Но главное: ни ЦСКА, ни «Локомотиву» нельзя терять очки, так как в этом случае однозначным фаворитом в борьбе за второе место станет «Краснодар». Значит, ничья не устроит ни железнодорожников, ни армейцев. Поэтому есть повод ждать от обоих коллективов обоюдоострой борьбы.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1035388/aleksei-fomin/serebrianaia-borba-lokomotiv-i-tcska-sygraiut-za-vtoroe-mesto

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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