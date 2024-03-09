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9 марта, 13:50

Непомнящий: «Немало игроков из Казахстана могли бы выступать в РПЛ»

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Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что много игроков из Казахстана могли бы выступать в чемпионате России.

«Игроки, которые выступают и выступали в «Зените» и ЦСКА, показывают, что они вполне соответствуют уровню нашего чемпионата. Вполне допускаю, что еще немало игроков из Казахстана могли бы играть в России. Почему их нет больше — не знаю», — приводит слова Непомнящего Legalbet.kz.

В текущем сезоне защитник «Зенита» Нуралы Алип провел 21 матч, в которых не отметился результативными действиями. Контракт 24-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: Legalbet.kz
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
Сборная Казахстана по футболу
ФК Зенит
Нуралы Алип
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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Зенит

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