Непомнящий: «Немало игроков из Казахстана могли бы выступать в РПЛ»

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что много игроков из Казахстана могли бы выступать в чемпионате России.

«Игроки, которые выступают и выступали в «Зените» и ЦСКА, показывают, что они вполне соответствуют уровню нашего чемпионата. Вполне допускаю, что еще немало игроков из Казахстана могли бы играть в России. Почему их нет больше — не знаю», — приводит слова Непомнящего Legalbet.kz.

В текущем сезоне защитник «Зенита» Нуралы Алип провел 21 матч, в которых не отметился результативными действиями. Контракт 24-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.