«Оренбург» на своем стадионе «Газовик» примет калининградскую «Балтику» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу 9 марта. Игра начнется в 14.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию поединка «Оренбург» — «Балтика» можно будет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 13.45 мск. Игру также покажут по подписке зрителям телеканала «Матч Премьер» с 13.50. Следите за ключевыми событиями «Оренбург» — «Балтика» с помощью матч-центра «СЭ».

«Оренбург» главного тренера Давида Деограсии находится на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 16 баллами после 19 туров. «Балтика» Сергея Игнашевича с 14 очками после 19 матчей идет на 15-й позиции.

В последний раз команды встречались 7 октября 2023 года. Тогда калининградцы с минимальным счетом обыграли «Оренбург» — 1:0 в 11-м туре РПЛ.

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