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9 марта, 13:38

Защитник «Краснодара» Оласа: «Ростов» проделал хорошую работу и показал уровень»

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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа подвел итоги матча против «Ростова» (1:2) в 20-м туре РПЛ.

«Мы ожидали от них подобных действий: высокого прессинга, высокой интенсивности, которую они показали. Во втором тайме она немного снизилась. Мне кажется, соперник проделал хорошую работу и показал уровень», — приводит слова Оласы «РБ Спорт».

«Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице с 39 очками, но может отпуститься на вторую строчку, если «Зенит» обыграет «Урал» в 20-м туре чемпионата России. «Ростов» находится на девятом месте, набрав 27 очков.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Ростов
Лукас Оласа
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
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