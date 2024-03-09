Защитник «Краснодара» Оласа: «Ростов» проделал хорошую работу и показал уровень»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа подвел итоги матча против «Ростова» (1:2) в 20-м туре РПЛ.

«Мы ожидали от них подобных действий: высокого прессинга, высокой интенсивности, которую они показали. Во втором тайме она немного снизилась. Мне кажется, соперник проделал хорошую работу и показал уровень», — приводит слова Оласы «РБ Спорт».

«Краснодар» продолжает лидировать в турнирной таблице с 39 очками, но может отпуститься на вторую строчку, если «Зенит» обыграет «Урал» в 20-м туре чемпионата России. «Ростов» находится на девятом месте, набрав 27 очков.