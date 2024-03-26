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Непомнящий: «Задача Мусаева — раскрепостить игроков «Краснодара»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий оценил назначение Мурада Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».

«Мусаев мне нравится как тренер. Вполне разумное решение пригласить Мусаева на пост главного тренера. Нужно было, чтобы команду принял человек, который разбирается в ситуации. Мусаев знает всех футболистов, внимательно следил за «Краснодаром». Знаю точно, что он был на последних матчах», — приводит «РБ Спорт» слова Непомнящего.

Также он поделился мнением о том, будут ли при Мусаеве «быки» еще участвовать в чемпионской гонке.

«Команда способна на это. Вопрос только в психологии. Сейчас задача Мусаева — раскрепостить футболистов», — добавил специалист.

«Краснодар» 13 марта отправил в отставку сербского специалиста Владимира Ивича, его место занял Мусаев. После 20 туров чемпионата России «быки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Источник: РБ Спорт
Валерий Непомнящий
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Рубин – Ахмат
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Локомотив – Краснодар
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И К Ж
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