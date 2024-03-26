«Локомотив» отказался продавать Митая в Хорватию

Как стало известно «СЭ», в ходе зимнего трансферного окна загребское «Динамо» делало предложение «Локомотиву» о покупке 20-летнего защитника Марио Митая.

Хорватский клуб предлагал за футболиста сборной Албании, чей контракт с железнодорожниками рассчитан до июня 2027 года, около 3,5 миллиона евро. Москвичи выдвинули свои условия по сумме компенсации — 7-7,5 миллиона, что, в свою очередь, не устроило уже балканскую команду.

В настоящее время transfermarkt.de оценивает Митая в 1,5 миллиона евро.