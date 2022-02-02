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Наумов: «Руководству «Локо» не важно, что Мухин сильный игрок. Им нужно было место для перепродажи!»

Бывший президент «Локомотива» прокомментировал слова Мухина о переходе в ЦСКА
Артем Бухаев
Корреспондент

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова полузащитника ЦСКА Максима Мухина об уходе из команды железнодорожников.

Раннее Мухин в интервью «СЭ» заявил, что хотел остаться в «Локомотиве, но со стороны клуба такого желания не было.

«У них другая философия, — сказал Наумов «СЭ». — Она коммерческая, а не спортивная. Руководству «Локо» не важно, что Мухин сильный игрок. Они прекрасно знали, что он заиграет. Руководству нужно было освободить место для тех, кого они хотят засветить и перепродать. Посчитали, что Мухин для этого не подходит. Поэтому и отдали его почти бесплатно в ЦСКА и взяли за 12 миллионов Марадишвили и Тикнизяна. Коммерческая логика тут понятна, но спортивная... Отдать Мухина — это большой трансферный минус. Он мне очень напоминает молодого Гарика Денисова. Жесткий, неуступчивый, сухой. Если Мухин будет прибавлять, то вырастет в большого мастера. Отдавать его просто так — это было неправильно».

20-летний полузащитник покинул «Локомотив» в мае прошлого года. В текущем сезоне Мухин провел 17 матчей за ЦСКА, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Максим Мухин. «Хотелось остаться в «Локомотиве», но со стороны клуба не было особого желания». Интервью Мухина о переходе в ЦСКА, злости на поле и мотивации от Черчесова

ФК Локомотив (Москва)
Максим Мухин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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