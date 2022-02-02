Наумов: «Руководству «Локо» не важно, что Мухин сильный игрок. Им нужно было место для перепродажи!»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова полузащитника ЦСКА Максима Мухина об уходе из команды железнодорожников.

Раннее Мухин в интервью «СЭ» заявил, что хотел остаться в «Локомотиве, но со стороны клуба такого желания не было.

«У них другая философия, — сказал Наумов «СЭ». — Она коммерческая, а не спортивная. Руководству «Локо» не важно, что Мухин сильный игрок. Они прекрасно знали, что он заиграет. Руководству нужно было освободить место для тех, кого они хотят засветить и перепродать. Посчитали, что Мухин для этого не подходит. Поэтому и отдали его почти бесплатно в ЦСКА и взяли за 12 миллионов Марадишвили и Тикнизяна. Коммерческая логика тут понятна, но спортивная... Отдать Мухина — это большой трансферный минус. Он мне очень напоминает молодого Гарика Денисова. Жесткий, неуступчивый, сухой. Если Мухин будет прибавлять, то вырастет в большого мастера. Отдавать его просто так — это было неправильно».

20-летний полузащитник покинул «Локомотив» в мае прошлого года. В текущем сезоне Мухин провел 17 матчей за ЦСКА, в которых не смог отметиться результативными действиями.