Хван Ин Бом сегодня прилетит на тренировочные сборы «Рубина» в Турцию

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом прилетит на сборы команды в Турцию 2 февраля

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом прилетит на тренировочные сборы казанской команды в Турцию сегодня, 2 февраля, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 25-летний кореец прилетит в Турцию вечером. Первые тренировки для полузащитника будут восстановительными.

Ранее Ин Бом отыграл полный матч в составе сборной Кореи против Сирии (2:0) и помог команде квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года.

В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за «Рубин», в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.