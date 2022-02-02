Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:57

Хван Ин Бом сегодня прилетит на тренировочные сборы «Рубина» в Турцию

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом прилетит на сборы команды в Турцию 2 февраля
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом прилетит на тренировочные сборы казанской команды в Турцию сегодня, 2 февраля, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 25-летний кореец прилетит в Турцию вечером. Первые тренировки для полузащитника будут восстановительными.

Ранее Ин Бом отыграл полный матч в составе сборной Кореи против Сирии (2:0) и помог команде квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года.

В нынешнем сезоне он провел 18 матчей за «Рубин», в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/koreets-in-bom-prisoedinitsya-k-rubinu-na-sbore-v-sredu-vecherom/
Хван Ин Бом
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: Зима РПЛ-2021/22: трансферы, сборы и матчи клубов
Игнатьев: «Переход в «Крылья» — шаг вперед. Мне очень близок футбол Осинькина»
«Рубин» отдал Игнатьева в аренду «Крыльям Советов» с правом выкупа
Наумов: «Руководству «Локо» не важно, что Мухин сильный игрок. Им нужно было место для перепродажи!»
«Рубин» досрочно вернул защитника Бегича из аренды в «Крыльях Советов»
Ребров: «У Ваноли и Карреры похожие методы. «Спартак» немножко вернулся на пять лет назад»
Ребров: «Главное отличие Ваноли от Витории? Интенсивность тренировок»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смородская: «Мухин один из самых перспективных? Руководству «Локо» на это было наплевать!»

Наумов: «Руководству «Локо» не важно, что Мухин сильный игрок. Им нужно было место для перепродажи!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости