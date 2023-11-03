Наумов рассказал о тревожных ощущениях перед матчем «Спартака» и «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча железнодорожников со «Спартаком» в 14-м туре РПЛ.

«Я жду хорошего матча. Рассчитываю на то, что Дзюба должен показать свою лучшую игру. С ЦСКА у него не получилось, но в этом дерби он должен постараться. От него многое будет зависеть. Однако есть и тревожные ощущения. «Спартак» умеет настраиваться на подобные матчи. Хотя в этом сезоне команда играет нестабильно, но в таком дерби способна блеснуть. А вот «Локомотив», к сожалению, может провалиться, как в недавней встрече с ЦСКА. Я не ожидал, что железнодорожники так слабо сыграют и крупно уступят. Но в душе верю, что «Локомотив» выиграет со счетом 2:1», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 5 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

Красно-белые идут на 7-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 13 туров. Железнодорожники с таким же количеством очков расположились на строчку ниже.