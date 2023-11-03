Комличенко: «Ростов» — сплоченный коллектив, но «семья» звучит как-то громко»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко ответил, считает ли он свою команду семьей.

«В каком-то смысле — да, но в каком-то — нет. Мы как один сплоченный коллектив. «Семья», наверное, звучит как-то громко. Мне больше нравится слово «коллектив». Хороший, сплоченный коллектив, который занимается одним делом, идет к одной цели», — приводит «РБ Спорт» слова Комличенко.

Комличенко выступает за «Ростов» с 2021 года. Всего 28-летний футболист сыграл за желто-синих 75 матчей, в которых отметился 24 голами и 19 результативными передачами.

На данный момент «Ростов» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 16 очков за 13 матчей.