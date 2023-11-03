Бушманов: «К Абаскалю есть вопросы, «Спартак» не играет в полную силу»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов ответил на вопрос, нужно ли московскому клубу увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Конфликты в «Спартаке»? Они не могут быть оправданием плохой игре, но они сто процентов влияют на коллектив, атмосферу внутри. Когда в команде разлад, то, конечно, это будет отражаться на поле. Нужно ли увольнять Абаскаля? Не думаю, но вопросы к нему есть. В последних играх «Спартак» не играет в полную мощь. Кажется, состав команды способен на большее», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. На данный момент московская команда под его руководством занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков за 13 туров.