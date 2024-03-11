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11 марта, 13:30

Наумов: «Проблемы «Локо» в центре обороны никуда не делись»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от матча 20-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

— Матч в целом понравился. Интересный, с обилием моментов. Много событий. Жаль, что «Локо» не додавил соперника, — говорит Наумов.

— Москвичи наиграли на победу?

— Конечно! Железнодорожники должны были забирать три очка.

— Михаил Галактионов удивил вас стартовым составом?

— Да я бы так не сказал. Ждал перестановок после поражения от «Динамо». Миранчук и Дзюба остались в запасе. Значит, тренерский штаб руководит командой, не выпускает ситуацию из рук. Это радует. Но вот проблемы в обороне никуда не делись. В эпизодах с двумя пропущенными мячами центральные защитники недоработали. Морозов линию не держит, не следит за партнерами. А Ньямси не навязал борьбу Марсело.

— У «Локо» одно очко в двух первых весенних турах. Тревожно?

— Нет. Положительная динамика видна. Команда будет только прибавлять.

«Локомотив» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Михаил Галактионов и&nbsp;Артем Дзюба. «Галактионов прав. Дзюба — не игрок стартового состава». Экс-президент «Локо» — о ничьей с «Сочи»

ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Спартак – Урал
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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