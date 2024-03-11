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11 марта, 13:45

Экс-президент «Локомотива»: «Галактионов прав. Дзюба — игрок ротации»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» оценил игру нападающих команды Артема Дзюбы и Тимура Сулейманова в матче с «Сочи» (2:2).

— Давайте о нападении «Локомотива». Сулейманов провел на поле 57 минут, Дзюба — почти 40. Можете сравнить их КПД?

— Про решение тренерского штаба по стартовому составу я уже сказал. Поддерживаю. Дзюба провалил дерби с «Динамо», показал, что не готов был к возобновлению сезона. Поэтому присел на лавку, уступив место на поле Сулейманову.

— И как вам Тимур?

— Сыграл неплохо. Правда, как мне кажется, он допускает одну тактическую ошибку.

— Какую?

— Слишком глубоко опускается для приема мяча. Ему надо быть чаще в штрафной, в створе ворот. А так — тратит много сил, и потом не хватает свежести при завершении атак. Но в целом сыграл нормально.

— А Дзюба?

— На сегодняшний день Артем — игрок ротации. В таком возрасте, если ты не проходишь всю зимнюю подготовку, тебе очень трудно набрать кондиции. Дзюба может выходить на замену. Полезен в раздевалке. Но сейчас он не игрок стартового состава, Это видно. Поддерживаю Галактионова. Просто Сулейманову нужно еще немного времени. Если прибавит в тактической грамотности, все у него получится.

— Дзюбе будут припоминать момент, не реализованный им на 80-й минуте?

— Неоднозначный эпизод. Можно осудить за то, что не забил. Но как грамотно он разобрался с защитником, оттеснил соперника. Как в лучшие годы! Просто не попал — бывает. Он же с лету пробивал, не по стоячему мячу.

В текущем сезоне Дзюба провел 22 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи. У Сулейманова 8 голов и передача в 27 матчах сезона.

Михаил Галактионов и&nbsp;Артем Дзюба. «Галактионов прав. Дзюба — не игрок стартового состава». Экс-президент «Локо» — о ничьей с «Сочи»

Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Николай Наумов
Тимур Сулейманов
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
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 Урал 20 5 4 11 19-33 19
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 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
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