Натхо: «Бердыев — один из лучших тренеров, с которым я работал»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» поделился мнение о Курбане Бердыеве.

«Бердыев — один из лучших тренеров, с которым я работал. Особенно удивляет его понимание футбола. Я многому у него научился. Он всегда помогал становиться мне лучше и точно внес свой вклад в то, кем я сейчас являюсь. В прошлом несколько раз виделись и общались. Но последний год не на связи», — сказал Натхо «СЭ».

Ранее Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо».

71-летний тренер возглавлял клуб с июля 2023 года по февраль 2024-го.

Полностью интервью Бибраса Натхо читайте на сайте «СЭ».