Орлов: «Судья Иванов — слабый, никогда не вызывал у меня доверия»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе арбитра Сергея Иванова на матче 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (1:2).

«Был один момент. Пусть судья посмотрит видео. Когда убегает между двух этот самый Мостовой, и он дает штрафной на Мостового. Его там сдерживают, явно нарушают правила в другую сторону. Даже стыдно говорить об этом, понимаете, детский сад. И это даже не ошибка, это специально такая старая школа судейская, там же карточка, могла и красной быть, потому что это уже выход к воротам, фол последней надежды и даже пенальти. И тогда он решил дать наказание в другую сторону. Настолько все читается», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

Он также отметил, что только три арбитра в российском футболе у него вызывают доверие.

«Слабый судья Иванов из Ростова-на-Дону, никогда у меня не вызывал доверия. У нас сейчас есть три судьи. Это два из Петербурга, Безбородов и Левников, и Карасев. Вот к ним есть доверие. Я живу в Петербурге, но я вижу, что они стараются быть объективными. Они ошибаются тоже, но они стараются. А остальным доверия нет», — добавил комментатор.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен судейством матча с «Краснодаром». После игры он заявил, что не хочет комментировать работу Иванова, чтобы не нарваться на дисквалификацию.