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Орлов: «Судья Иванов — слабый, никогда не вызывал у меня доверия»

Алина Савинова
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе арбитра Сергея Иванова на матче 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (1:2).

«Был один момент. Пусть судья посмотрит видео. Когда убегает между двух этот самый Мостовой, и он дает штрафной на Мостового. Его там сдерживают, явно нарушают правила в другую сторону. Даже стыдно говорить об этом, понимаете, детский сад. И это даже не ошибка, это специально такая старая школа судейская, там же карточка, могла и красной быть, потому что это уже выход к воротам, фол последней надежды и даже пенальти. И тогда он решил дать наказание в другую сторону. Настолько все читается», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

Он также отметил, что только три арбитра в российском футболе у него вызывают доверие.

«Слабый судья Иванов из Ростова-на-Дону, никогда у меня не вызывал доверия. У нас сейчас есть три судьи. Это два из Петербурга, Безбородов и Левников, и Карасев. Вот к ним есть доверие. Я живу в Петербурге, но я вижу, что они стараются быть объективными. Они ошибаются тоже, но они стараются. А остальным доверия нет», — добавил комментатор.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен судейством матча с «Краснодаром». После игры он заявил, что не хочет комментировать работу Иванова, чтобы не нарваться на дисквалификацию.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
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Динамо

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