«Нас убивали, чтобы мы не стали чемпионами». Воронин рассказал о скандальном матче «Динамо» в Самаре

Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» вспомнил скандальный матч бело-голубых в 2011 году в Самаре на поле, залитом водой. Тогда москвичи уступили 0:2.

— Матч против «Крыльев» на залитом водой поле. 2011 год. Это самый безумный матч в твоей карьере?

— Да. «Динамо» целенаправленно убивали, чтобы мы не набрали очки. Я как капитан сказал, что мы не выйдем на поле, но руководство говорило, что нужно играть. А я даже сейчас считаю, что это была ошибка. Если бы мы тогда не вышли, то был бы грандиозный скандал. И не только в России, а везде. И у нас бы не сняли три очка. Как капитану мне нужно было настоять.

— Зачем убивали?

— Чтобы мы не стали чемпионами. В тех условиях играть было нельзя. Все в воде. Мяч даже толком не скакал.