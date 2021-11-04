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Украинский тренер «Динамо» заявил, что Пеле не смог бы играть в современном футболе

19:20
Андрей Воронин. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
Андрей Воронин. Фото Алексей Иванов, «СЭ»
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Экс-футболист сборной Украины, а сейчас тренер «Динамо» Андрей Воронин в интервью на YouTube-канале «Ответь по-братски» сравнил текущую команду бело-голубых с той, в которой выступал сам Воронин, и высказался о легендарном нападающем Пеле.

— Нынешнее «Динамо» лучше того, в котором ты играл?

— Некорректный вопрос. Это задача журналистов — сравнивать команды. Это как размышлять, смог ли бы сейчас играть Пеле. Я думаю, нет. Ему бы ноги поломали. Тогда футбол был совершенно другой. Он был намного медленней. У каждого поколения были свои звезды. Футбол на месте не стоит. Что-то мы сделали хорошо. Но, к сожалению, результатов никаких не добились. Стали только серебряными призерами кубка. Не выиграли ни один трофей, даже в тройку не попали. Но играли неплохо.

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