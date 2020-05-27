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Нарушают ли в «Спартаке» карантин? Томас Цорн все рассказал

21:40
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» подробно остановился на теме соблюдения самоизоляции вернувшимися из Европы главным тренером Доменико Тедеско, членами его штаба и легионерами.

— Мы очень тщательно подошли к этому вопросу — даже переоборудовали всю базу под нынешние условия, — говорит Цорн. — Предвидели, что возобновить занятия на открытом воздухе в Тушино будет тяжелее, поэтому вернулись в Тарасовку. Здесь везде нанесена разметка социальной дистанции, все пространство постоянно дезинфицируется. Персонал и футболисты протестированы на коронавирус за сутки до заезда.

Перед заселением лично присутствовал вместе с министром спорта Московской области на инспекции — нам дали разрешение на тренировки. У нас нет рисков, «Спартак» самоизолировался в Тарасовке, никто за ворота не выходит. Это касается как команды, так и всех работников базы. Все подходят к сложившейся ситуации с пониманием, потому что на данный момент это правила жизни и работы. Другой возможности нет. (Вячеслав Короткин)

Полная версия интервью Томаса Цорна — здесь.

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