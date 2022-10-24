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Малком: «Очень приятно, что я помогаю команде своими голами, но я не думаю о том, чтобы стать лучшим бомбардиром»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Малком остался доволен игрой команды в матче 14-го тура РПЛ против «Сочи» (7:0).

— Я очень доволен тем, как мы сыграли, очень доволен тем, как мы одержали эту победу и набрали очень важные три очка. Счастлив, что снова смог помочь команде и забил два мяча. Сейчас нужно передохнуть, перевести дух и настроиться на игру в Краснодаре. Мы всегда думаем о том, что нам нужна только победа.

— Два забитых мяча — какой из них вам понравился больше?

— Думаю, что первый, потому что в той атаке мы поддавили соперника, вернули себе мяч, Вендел хорошо нашел меня передачей. Первая попытка не удалась, но со второй я все-таки сумел отличиться. Помог команде, это очень здорово. Еще раз хочу сказать спасибо всей команде, потому что сегодня каждый отдал все силы на поле, и ребята, которые вышли на замену, тоже показали, что они очень жаждут играть и настроены, заряжены на победу. Этот тот самый «Зенит», который мы все хотим видеть, который всегда бьется за чемпионство.

— Сейчас вы в тройке лучших бомбардиров чемпионата — у троих футболистов одинаковое количество забитых мячей. Вы сами считаете свои голы? Знаете, сколько их у вас? Может, ставите какую-то цель на сезон?

— Для меня всегда лучше побеждать, чем забивать. Я никогда не был тем, кто забивает очень много — просто думаю, что в этом сезоне плоды той работы, которую я провожу вне поля — то, как я слежу за питанием, за восстановлением, то, как устроен мой быт — я думаю, что все это сейчас находит отклики на поле. Мне очень приятно, что я помогаю команде своими голами, но я не думаю о том, чтобы стать лучшим бомбардиром. Если получается забивать — здорово, но для меня всегда важнее победа команды.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-10-24-malkom-ya-ne-dumayu-o-tom-chtoby-stat-luchshim-bombardirom.htm
Малком Филипе (Малком)
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 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
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 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
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7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
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