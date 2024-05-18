«Динамо» — «Крылья Советов»: Лещук и Тюкавин сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Крыльев Советов» на матч 29-го тура РПЛ.

Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«Динамо»: Лещук, Лаксальт, Бальбуэна, Фернандес, Даса, Скопинцев, Карраскаль, Нгамале, Чавес, Бителло, Тюкавин.

Запасные: Шунин, Кудравец, Паршивлюк, Бессмертный, Маричаль, Майсторович, Макаров, Кутицкий, Гагнидзе, Смолов, Грулев, Гладышев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Костанца, Бабкин, Салтыков, Рахманович, Гарре, Шитов.

Запасные: Фролов, Бельтюков, Зотов, Евгеньев, Печенин, Якуба, Витюгов, Соколов, Иванисеня, Орозко, Писарский, Карпицкий.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Крылья Советов».